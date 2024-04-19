نصب على المواطنين.. القبض على مستريح العمرة في شبرا الخيمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مُستخدماً طرق ووسائل احتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات عُمرة بأسعار مُخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.