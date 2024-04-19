بكلمات مؤثرة.. إلهام شاهين تنعي صلاح السعدني

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".





وكتب إلهام شاهين: "الله يرحمه.. كان إنسان جميل وفنان رائع وصديق.. غالي جداً جداً عزائى لأسرته ولكل محبينه.. ونعزى أنفسنا أيضا".





توفي اليوم الفنان صلاح السعدني عن عمر ينهاز الـ80 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وإنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة.



وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.