صفاء أبوالسعود ناعية صلاح السعدني: قامة فنية خلدها التاريخ بحروف من نور

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد تاريخ فني حافل بأعظم الأعمال.



وقالت صفاء أبو السعود: الفنان والنجم الكبير صلاح السعدني، يعد قيمة وقامة فنية عظيمة وموهبة فريدة خلدها التاريخ بحروف من نور، وسيظل إبداع "السعدني" علامة فارقة في تاريخ الفن المسرحي والسينمائي والدرامي وأيضا الإذاعي.



وأضافت صفاء أبو السعود: خالص العزاء لأسرته ولجمهوره في جميع أنحاء العالم العربي، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفنان صلاح السعدني قدم عشرات الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات وشهرة مصرية وعربية كبيرة كان من أشهرها مسلسلات "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "ولسة بحلم بيوم"، "الجوارح"، "أوراق مصرية"، "النوة"، "حلم الجنوبي"، "القاصرات"، "السيف الوردي"، "الأصدقاء"، و"أبنائي الأعزاء شكرا".