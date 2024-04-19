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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

57 مليار جنيه تمويلات نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى نهاية 2023

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

بلغ حجم التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 57 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع لعام 2023 مقابل 40.2 مليار جنيه خلال نهاية نفس الفترة في العام السابق له، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتي نهاية الربع الرابع من 2023، انخفاض عدد المستفيدين إلى 3.8 مليون من 3.945 مستفيد في نهاية الربع الرابع من 2022.

 

تمويل المشروعات متناهية الصغر يستحوذ علي التمويلات الأكبر

واستحوذ عملاء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.819 على النصيب الأكبر من من أرصدة التمويل بقيمة 50.6 مليار جنيه بنمو 31.7%،  مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه.

 فيما  انخفض أعداد المستفيدين بنحو 3.2 %،  لتسجل 3.81 مليون مستفيد في نهاية الربع الرابع من عام 2023 مقارنة 3.94 مليون مستفيد  بنهاية الربع الرابع من عام 2022.

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