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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحد أعمدة خيمة الدراما.. هند صبري تنعي الفنان صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعت الفنانة هند صبري الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع"انستجرام"


 

وكتبت هند صبري :"فقدنا اليوم واحدا من أعمدة خيمة الدراما العربية واحدا من كبار الدراما التليفزيونية


 

وداعا النجم الكبير صلاح السعدني وخالص العزاء لأسرة الفن العربي والمصري وأسرة الراحل الصغيرة وابنه النجم احمد السعدني".


 

توفي منذ لحظات الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ81 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت النقابة في بيان: تنعى نقابه المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الاستاذ صلاح السعدنى وانا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسره الكريمة.

وذكرت النقابة أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام عقب صلاة العصر مسجد الشرطة الشيخ زايد.

احمد السعدنى الأسرة الكريمة الدراما التليفزيونية الشيخ زايد الفنان صلاح السعدني الفنانة هند صبري النجم أحمد السعدني صلاة الجنازة

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