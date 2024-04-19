طوارئ سيناء توجه 5 إرشادات عاجلة للمزارعين لحماية الفراولة من موجة الحر

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة وسيناء برئاسة اللواء هنري ابراهيم، ارشادات مهمة للمزارعين لتجنب تأثير موجة الحر الشديدة نتيجة التغيرات المناخية علي الزراعات واهمها الفراولة.



وكشفت الشبكة قبل دقائق عن توصيات فنية ووقائية تحسبا للتقلبات الجوية فى الفترة القادمة والواجب اتباعها من مزارعي البطاطس والخرشوف والفراولة والواجب مراعاتها.

وهى على النحو التالي :_

1- تجنب زراعة اى شتلات خضر خلال هذه الموجة الحارة ويفضل ان تتم الزراعة بعد انتهاء الموجه.

2- يجب رى النباتات فى الصباح الباكر بعد الفجر وتجنب الري فى اوقات النهار نهائيا واضافة هيومات البوتاسيوم و حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري للمساعدة في سريان امتصاص العناصر الغذائية من التربة .

3- - البطاطس الصيفية المتأخرة يتم ريها رية سريعة مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم أو نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان مع الري

4- رش النباتات بالمبيدات الحشرية ومبيدات العناكب الموصي بها وهذا هام جدا نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة التربس -المن- الاكاروس - التوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الرش فى الصباح الباكر مع تجنب رش النباتات نهارا حتى لا تتعرض للاحتراق.

5- الرش فى الصباح الباكر للمحاصيل المختلفة بسليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت مع مراعاة عدم خلطها مع عناصر اخرى كما يمكن الرش بمحلول كبرتيات الزنك او الزنك المخلبى مع مراعاة التركيز والجرعة المناسبة لكل مركب حسب نوعه ومصدره لتحسين حالة النباتات وزيادة الجهود الخلوية للنباتات لتحمل الظروف القاسية ورفع قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية شديدة الحرارة.