أبى الروحى | سمية الخشاب تنعى صلاح السعدني

نعت الفنانة سمية الخشاب، النجم الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 19 أبريل، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونشرت سمية، صورة الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفنان القدير وعمدة الشاشة العربية وابي الروحي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).