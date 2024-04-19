محمد صبحي ناعيًا صلاح السعدني : خير صديق وسند

نعى الفنان محمد صبحي ؛ النجم الكبير صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر صبحى صورة الراحل، عبر حسابه على "اكس"، وكتب: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

بكل الاسي والحزن .. انعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي واصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني .. رحلت يا صلاح لكن ستبقي معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة .. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وأن يلهم أسرتك ونجله الفنان أحمد السعدني الصبر والسلوان"

صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة"