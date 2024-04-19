يسرا تنعى صلاح السعدني وتعتذر عن عدم حضور الجنازة

نعت الفنانة يسرا؛ الفنان صلاح السعدني، الذي وافتة المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشرت يسرا صورة للراحل صلاح السعدني، عبر حسابها على موقع "اكس"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة و قامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني.. خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر "محمود السعدني".

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء". تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها "أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة".