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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعي صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم.

قال الأمير أباظة رئيس المهرجان أن مصر، فقدت، وفقد الفن العربي واحدا من أبرز أبناءه الذين قدموا عطاء فنيا وانسانيا لايمكن أن ينسي، سيظل الفنان الكبير صلاح السعدني علامة بارزة في تاريخ الفن والإنسانية .

وأضاف رحم الله عمدة السينما والفن المصري الفنان الكبير صلاح السعدني بقدر ما أعطي لفنه ووطنه، وبرحيله فقدنا نجما كبيرا وانسانا نبيلا وفنانا راقيا لايعوض.

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يذكر أن الصورة من تكريم مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة والعشرين 2012 برئاسة الناقد السينمائي د. وليد سيف ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي.

ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهما ينعيان هذا الفنان الكبير فإنما ينعيان فيه عطاء فنيا وإنسانيا استمر أكثر من نصف قرن كان خلالها صوت الوطن وصوت الحرية من خلال فنه وبصمته الخاصة التي ستظل باقية مابقيت الإنسانية .

الإسكندرية السينمائي الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الجمعية المصرية الفنان الكبير صلاح السعدني

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