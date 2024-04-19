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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيظل بيننا دائما.. رئيس المركز القومي للسينما ينعي صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعى مدير التصوير د. حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما الفنان الراحل صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال بكر إن الراحل سيظل بيننا دائمًا بأعماله المتميزة، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل متمنيًا من الله تعالى أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الراحل صلاح السعدني ولد في  أكتوبر 1943 وهو حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة. وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

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ودخل الراحل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سوياً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والمسرح.

وقدم في بداياته أدوارا صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

واستمر نجاحه التلفزيوني في حقبتي السبعينيات والثمانينيات بمسلسلات (أم العروسة) و(قطار منتصف الليل) و(أبنائي الأعزاء.. شكرا) و(الزوجة أول من يعلم)، لكن يظل مسلسل (ليالي الحلمية) بأجزائه المتتالية للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ هو أيقونة مشواره الفني، حيث قدم فيه دور "العمدة سليمان غانم" ليطلق عليه النقاد لاحقا لقب "عمدة الدراما المصرية".

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