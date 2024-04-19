إحباط محاولة هروب وزير إخواني سابق إلى خارج تونس في مطار قرطاج

أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 القبض على وزير تونسي سابق قبل هروبه من البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام تونسية أن الوحدات الأمنية تمكنت في عملية نوعية من إحباط محاولة هروب الوزير السابق والمحامي عبدالوهاب معطر الذي تولى حقيبة وزارية في حكومة حركة النهضة في الدقائق الأخيرة، حينما قام بالتسلل إلى مطار تونس قرطاج الدولي في محاولة منه للهروب من البلاد.

وأشارت صحيفة "الحرية" التونسية إلى أن وحدات أمن المطار قامت بالإجراءات اللازمة في حق الوزير السابق والمحامي عبدالوهاب معطر أثناء محاولته مغادرة مطار تونس.

وأوضحت "الحرية" أن معطر هو قيادي بارز في حزب منصف المرزوقي وشارك في الحكومات التابعة لتنظيم الإخوان في العشرية السوداء.

ويطلق الشعب التونسي على السنوات العشرة التالية لثورة 2011 مصطلح "العشرية السوداء" حيث استولى خلالها تنظيم الإخوان بزراعه السياسي حزب النهضة على الحكم في البلد المغاربي.