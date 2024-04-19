مدير مكتبة الإسكندرية عن وفاة صلاح السعدني: مصر فقدت قامة فنية عظيمة

نعى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، قائلا إنه يعد بحق أحد أعمدة وأركان الدراما التلفزيونية في عصرها الذهبي.

وقال الدكتور أحمد زايد، في نعيه “إنه برحيل صلاح السعدني؛ فقدت مصر قامة فنية عظيمة، وفنانًا أثرى الشاشة بأعمال ستظل محفورة في ذاكرة الفن المصري والعربي”.

وأضاف “إن ما عُرف عن الراحل أنه لم يكن مجرد فنانا عاديا، بل كان فوق ذلك، مثقفًا، وهو ما انعكس على جودة ومستوى أعماله، التي وجدت صداها لدى الجمهور، وستبقى- لصدقها- خالدة في ذاكرة الفن والإبداع”.

وتقدم مدير مكتبة الإسكندرية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولتلامذته في مصر والعالم العربي، داعيًا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.