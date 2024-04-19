عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بحضن وكلمات رومانسية.. ابنة أصالة تتغزل في زوجها

صدى البلد

نشرت شام ابنة الفنانة أصالة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام رفقة زوجها.

 

وتغرلت شام فى زوجها وعلقت على الصور: "بحبك وبحب الحياة".


 

وتألقت شام، فى الصور بإطلالة ملفتة باللون الأبيض الستان، كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.


 

وتتميز ابنة أصالة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد شام على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

IMG_0041
IMG_0041
IMG_0040
IMG_0040
ابنه أصالة الألوان الهادئة تتغزل في زوجها رفقة زوجها لفنانة أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

موضوعات متعلقة

لو ابنك ضعيف.. تناول ثمرة من الموز يوميا

نقص الأكسجين.. أبرز أسباب تشنج الساق والشد العضلي

بخصر منحوت.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل في آخر ظهور لها

لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

طرق تنظيف الفراخ للتخلص من رائحته

خسيت بسبب ركبتي.. إطلالات إلهام شاهين بعد فقدان الوزن

ترشيحاتنا

بكرى : إسرائيل لم تعلن مسئوليتھا عن ضرب إيران لأسباب استراتيجية

سميرة أحمد: تعلمت الإلقاء من عبد الوارث عسر..ورشحت سعاد حسني للسفيرة عزيزة

سرعة جنونية بالعربية.. محامية طبيبة التجمع المتوفاة تفجر مفاجأة مثيرة .. فيديو

موعد انكسار الموجة الحارة.. وحقيقة تأثر مصر بمنخض جوي

نكسة في مانشستر سيتي| جوارديولا يعلن إصابة نجمي الفريق قبل مواجهة تشيلسي

مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر سابقا مما يحدث في المنطقة من صراعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

بحضن وكلمات رومانسية.. ابنة أصالة تتغزل في زوجها

هيكل زجاجي وشاشة.. شاهد أحدث توكتوك في 2024

العروسة بفستان أسطورى .. صور جديدة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ