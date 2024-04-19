بحضن وكلمات رومانسية.. ابنة أصالة تتغزل في زوجها

نشرت شام ابنة الفنانة أصالة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام رفقة زوجها.

وتغرلت شام فى زوجها وعلقت على الصور: "بحبك وبحب الحياة".





وتألقت شام، فى الصور بإطلالة ملفتة باللون الأبيض الستان، كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز ابنة أصالة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد شام على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_0041