يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد شعر الذرة.

فوائد شعر الذرة للجسم..

يخفض الكوليسترول الضار في الجسم.

يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

يمنع تجلط الدم بفضل إحتوائه على فيتامين (ك)، والذي يمنع فقر الدم أيضاً.

ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يساعد على إنتاج الأنسولين، لذالك فهو علاج طبيعي لمرضى السكري.

مدر للبول فيساعد على تنظيف الجسم من السموم، ويحمي من إلتهابات المسالك البولية والحفاظ على المثانة.

علاج حصى الكلى وتفتيتها، ومنع تكونها.

تحسين الجهاز الهضمي والحفاظ على أدائه بشكل منتظم بفضل الألياف الغذائية الموجودة في شعر الذرة فتعمل على منع الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء.

علاج مشاكل القولون.

يقي من أمراض السرطان لإحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع تكون الخلايا والجذور الحرة المسببة للسرطان.

طريقة تحضير مشروب شعر الذرة.

نضع كمية من شعر الذرة في وعاء مغلق به ماء مغلي ومرفوع من النار، ونتركه ثلث ساعة ثم يصفى ويشرب، ويمكن عصر قطرات الليمون وإضافة العسل الأبيض حسب الرغبة.