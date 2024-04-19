عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سوق النفط العالمية.. كيف يؤثر التوتر بين إيران وإسرائيل على الأسعار؟

سوق النفط
سوق النفط

قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن إيران قللت من شأن ردة الفعل أو الضربة التي قد تكون وجهتها إسرائيل لها في ليلة أمس، وبالتالي فإن هذا يخالف جميع ما كان يتنبأ به المراقبون بأن هناك استهدافًا واسعًا لمنشآت طاقة النفط ومنشآت نووية إيرانية.

 

وأضاف الشوبكي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر انعكس على أسعار النفط انخفاضًا بعد أن ارتفعت أسعار النفط بعد سماع دوي الانفجارات في أصفهان، وبعد تقليل شأن هذه الاستهدافات انخفضت أسعار النفط الآن قرابة 4 دولارات للبرميل وربما فقدت معظم مكاسبها التي زادت بعد، علاوة على المخاطر التي اكتسبتها أسعار النفط منذ بداية الضربات المتتابعة ما بين إيران وإسرائيل.

 

وأوضح أن الغاز ارتفع إلى أكبر قيمه منذ بداية العام، رجع وانخفض مع تقليل إيران لشدة الضربات الإسرائيلية، وما زالت الأسواق تترقب ما سيحدث من ردة الفعل الإسرائيلية أو الإيرانية بعد ذلك وهذا ما حافظ على أسعار الذهب مرتفعة وما أيضًا قد يحافظ على مستويات أسعار النفط عند 87 دولارًا لبرميل برنت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

هل ممكن يموت شخص بسبب الحسد؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار خطيرة.. تحذير من الإفراط في تناول فول الصويا

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

فيديو

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ