عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيوتنا اتخربت..أًصحاب المحال يروون كواليس حريق مول تجاري في أسوان

حريق بمول تجارى بأسوان
حريق بمول تجارى بأسوان

شهدت منطقة وسط مدينة أسوان امس الأول اندلاع حريق هائل بمول تجارى، وتكاتفت كافة الجهود، وتم تسخير كافة الإمكانات للسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وتجولت عدسة " صدى البلد " بين آثار هذا الحريق الذى التهم محتويات المحلات داخل مول فيلة التجارى، وتنوعت ما بين ملابس ومصنوعات أطفال وأحذية واكسسوارات حريمى وغير ذلك، بجانب احتراق أجهزة كهربائية كالمراوح والمكيفات والشاشات التليفزيونية وغير ذلك.

محافظ أسوان: مكتبة مصر العامة إضافة هامة لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية

محافظ أسوان يفتتح مسجد الرحمة بحى اللوتس ويؤدى صلاة الجمعة

اصحاب المحلات 

حريق بمول تجارى بأسوان 

وأكد أصحاب المحلات أن بيوتهم اتخربت، وان النيران أتت على كل شيء ولم تدع أو تترك شيئا من بضائعهم وتدمرت بالكامل، وكانت الخسائر بالملايين، مناشدين بتعويض أضرارهم التى لحقت بهم، خاصة أنهم كانوا فى موسم تجارى استعداداً لأعياد الأقباط، 

وكانت قد تابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات، وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 65 محل و2 شقة، وإصابة 10 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

فيما كان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ملحمة جهود السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بمعرض ومول فيله للأنشطة التجارية بوسط المدينة ، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء، و 14 سيارة إسعاف، فضلاً عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة، علاوة على إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من امتداده إلى داخل السوق. 

وأعطى المحافظ توجيهاته إلى الدفع بسيارات الإطفاء بمحيط المعرض والشوارع الجانبية والعقارات المجاورة حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الحريق، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى، وخطوط الغاز الطبيعى. 

مجمع إعلام أسوان يعقد ندوة عن ذكرى تحرير سيناء

محافظ أسوان يفتتح مسجد الرحمة بحى اللوتس ويؤدى صلاة الجمعة

حريق

حريق بمول تجارى بأسوان 

وكلف أشرف عطية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10 حالات تعرضت لإصابات خفيفة، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية، والعقارات السكنية. 

ووجه أشرف عطية إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية بحصر الخسائر لصرف التعويضات وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، وإحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 

حريق بمول تجارى بأسوان 
حريق بمول تجارى بأسوان 
حريق بمول تجارى بأسوان 
حريق بمول تجارى بأسوان 


 

https://m.facebook.com/story.php?id=100053232286266&story_fbid=958643232586744

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: مكتبة مصر العامة إضافة هامة لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية

ترشيحاتنا

رويترز: الولايات المتحدة تسحب قواتها من النيجر

إسرائيل تطالب أمريكا بالمزيد من القذائف والمركبات العسكرية.. تفاصيل

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف ساحل دير البلح

هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط

هل تبطل صلاة من وقف منفردا خلف الصف.. الإفتاء تكشف اختلاف المذاهب

جهود مصر لا تتوقف.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ