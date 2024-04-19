السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي، تغطية خاصة حول تفاصيل ظاهرة اخضرار السماء (السحابة الخضراء)، إذ شهدت أجزاء من سماء إمارة دبي، ظاهرة غريبة، رصدها رواد التواصل الاجتماعي عن طريق كاميرات هواتفهم المحمولة، و"كيف فسرها خبراء الأرصاد".

شهدت أجزاء من إمارة دبي ظاهرة غريبة، حيث تحولت السماء إلى اللون الأخضر الفاتح وسط الظروف الجوية القاسية التي شهدتها خلال الأيام بسبب المنخفض الجوي.

وبينما غرقت بعض المناطق في الظلام خلال ساعات النهار؛ انبهرت مناطق أخرى بالمنظر السريالي للسماء الخضراء، وهو حدث نادر يُعزى إلى الطقس الشديد الذي ضرب المنطقة في الساعات الأخيرة.

و في أعقاب ذلك، كافحت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة التي تم تسجيلها على الإطلاق، والتي غمرت مطار دبي الدولي، مما تسبب في تعطيل واسع النطاق للرحلات الجوية في أكثر مطارات العالم ازدحامًا بالسفر الدولي.