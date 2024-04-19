رسالة خطية من ملك البحرين للرئيس الفلسطيني

زار الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني ، مدينة رام الله، اليوم، حاملاً رسالة خطية من العاهل البحريني الي الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تتعلق بدعوة فخامته للمشاركة في القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل، ومناقشة التحضيرات الجارية لعقدها والتنسيق المشترك بهذا الخصوص، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



وأكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، مؤكدًا على دعم المملكة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وبحث وزير الخارجية مع الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى وقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر، وإحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الدبلوماسي المشترك تجاه تطورات الأوضاع الاقليمية الراهنة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة العمل على الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية المدنيين وايصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والحيلولة دون الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح