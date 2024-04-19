النصر يفوز على الفيحاء في دوري روشن 3-1

نجح ساديو ماني، نجم النصر، في قيادة فريقه لتحويل تأخره أمام ضيفه الفيحاء إلى فوز بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحمل ماني على عاتقه مهمة قيادة النصر في غياب كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الهلال الماضية في كأس السوبر السعودي.

كما غاب أيضًا المدرب لويس كاسترو بسبب وعكة صحية، وتولى مساعده فيتور سيفيرينو مهمة قيادة الفريق اليوم.

تقدم الفيحاء أولًا في الدقيقة 6 عن طريق فاشيون سكالا، لكن عبد الإله العمري أدرك التعادل في الدقيقة 72.

وأحرز ساديو ماني هدفي الفوز الثاني والثالث في الدقيقتين 76 و82، بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 42.

ورفع العالمي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، ليقلّص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 9 نقاط، علمًا بأن مباراة الزعيم مع الأهلي في الجولة الجارية تأجلت ليوم 6 مايو المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز العاشر.

