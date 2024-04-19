بقدرات فائقة.. أبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Air جديد 

كشفت تسريبات أن شركة أبل تعتزم إطلاق جهاز لوحي جديد من فئة Air حيث سيضم الجهاز عددًا من المواصفات المميزة بالإضافة إلى سعر مناسب للفئة المتوسطة.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن جهاز آيباد القادم Apple iPad Air سيحصل على عدد من ميزات جهاز Apple iPad Pro الأحدث والذي تم إطلاقه في أكتوبر العام الماضي، والذي يعد من أفضل الأجهزة اللوحية الموجودة في الأسواق.

وسيأتي جهاز Apple iPad Air بخيارات شاشة قياس11 بوصة و12.9 بوصة، حيث سيكون أول جهاز iPad Air يقدم شاشة تبدأ من قياس 11 بوصة من شركة أبل.

وسيتميز جهاز Apple iPad Air بشاشة من نوع Mini LED تدعم ميزة HDR، مع توفير 1600 شمعة في المتر المربع من خلال 2500 منطقة تعتيم محلية مع سطوع لوحة كاملة يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع.

وسيكون سعر جهاز Apple iPad Air مناسبا للفئة المتوسطة حيث من المتوقع أن يتوفر بسعر يبدأ من 500 دولار في الأسواق العالمية.