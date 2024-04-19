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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب خريطة| مصادرة أمتعة فريق نهضة بركان في مطار هواري بومدين بالجزائر

نهضة بركان
نهضة بركان

ذكرت صحيفة هسبريس المغربية عن تعرض بعثة فريق نهضة بركان لبعض الأزمات عند وصولها إلى الجزائر لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري فى الكونفيدرالية الأفريقية.

وقالت الصحيفة، إن بعثة فريق نهضة بركان فوجئت بمنعها من مغادرة مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة صباح الجمعة، بسبب القمصان الرسمية لفريق نهضة بركان التي تحمل خريطة المملكة المغربية كاملة.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق البركاني فور وصولها إلى المطار، بحضور رئيس النادي عبد الحكيم بنعبد الله، قبل أن تُقرر تفتيش ملابس اللاعبين.

وأكدت الصحيفة المغربية أن لاعبى نهضة بركان تعرضوا لمضايقات غير مبررة بعد وصول الطائرة التى أقلتهم إلى مطار الهوارى بومدين قادمة من مطار وجدة أنكاد، فى رحلة مباشرة استغرقت حوالى ساعة.

واختتم صحيفة هسبريس تقريرها بأن إدارة الجمارك الجزائرية رفضت السماح لمسؤولي نهضة بركان بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي البلاد أن يتواجد الفريق البركاني بالأراضي الجزائرية بقمصان تحمل خريطة المغرب.

ويستعد نهضة بركان لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام حامل اللقب، اتحاد العاصمة الجزائري فى الثامنة مساء الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب نهاية الأسبوع المقبل بالملعب البلدي ببركان.

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