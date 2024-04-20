لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند نقع الجوز قبل الأكل؟

إن نقع الجوز قبل الأكل هو ممارسة يتبعها بعض الأشخاص لأسباب مختلفة، في المقام الأول لتحسين عملية الهضم، وإزالة المرارة، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، ويعتقد أن هذه العملية توفر فوائد صحية محتملة.



لماذا ينصح بنقع الجوز:



-تعزيز الهضم

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأشخاص ينقعون الجوز هو تحسين عملية الهضم، تحتوي المكسرات على مثبطات الإنزيم وحمض الفيتيك، مما قد يجعل هضمها صعبًا على بعض الأشخاص، يرتبط حمض الفيتيك بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، مما يمنع امتصاصها في الجسم، ويعتقد أن نقع المكسرات، بما في ذلك الجوز، في الماء لعدة ساعات أو طوال الليل يقلل من مستويات مثبطات الإنزيم وحمض الفايتيك، مما يجعلها أسهل في الهضم. أبلغ بعض الأفراد عن شعورهم بانزعاج أقل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الغازات، بعد تناول الجوز المنقوع مقارنة بتناوله نيئًا أو غير منقوع.

-تقليل المرارة

يحتوي الجوز على مركبات طبيعية، بما في ذلك العفص، والتي تساهم في طعمها المر، يمكن أن يساعد نقع الجوز في الماء على تقليل المرارة عن طريق تصفية بعض هذه المركبات، يجد الكثير من الأشخاص أن الجوز المنقوع له نكهة أكثر اعتدالا وأكثر قبولا مقارنة بالجوز الخام. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين لديهم حساسية تجاه النكهات المرة أو الذين يجدون الجوز الخام غير جذاب.

-تحسين امتصاص العناصر الغذائية

قد يؤدي نقع الجوز أيضًا إلى تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الجوز، من خلال تقليل مستويات حمض الفيتيك، يمكن أن يساعد النقع في إطلاق المعادن المرتبطة، مما يجعلها أكثر توفرًا بيولوجيًا للامتصاص في الجهاز الهضمي، قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من نقص المغذيات أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، حيث تعد المكسرات مصدرًا جيدًا للمعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والزنك. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تأثير النقع على امتصاص العناصر الغذائية قد يختلف اعتمادًا على عوامل فردية مثل صحة الأمعاء والنظام الغذائي العام.

-إزالة الملوثات

فائدة أخرى محتملة لنقع الجوز هي إزالة العفن والبكتيريا والملوثات الأخرى التي قد تكون موجودة على سطح الجوز. يُعتقد أن نقع الجوز في الماء مع إضافة الملح أو الخل يساعد في تطهير الجوز وتنظيفه، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص إذا لم يتم تخزين الجوز بشكل صحيح أو إذا كانت هناك مخاوف بشأن نضارته. ومع ذلك، فمن الضروري استخدام المياه النظيفة المفلترة والتخلص من أي جوز يبدو متعفنًا أو فاسدًا قبل نقعه.

-تليين للاستخدام في الطهي

يتمتع الجوز المنقوع بملمس أكثر ليونة مقارنة بالجوز الخام، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لبعض أغراض الطهي. يمكن مزج الجوز المنقوع بسهولة مع العصائر أو الصلصات أو حليب الجوز، مما يؤدي إلى الحصول على قوام أكثر سلاسة، ويمكن أيضًا استخدامها كقاعدة للحلويات النيئة، أو ألواح الطاقة، أو الجبن النباتي، حيث يكون الملمس الناعم هو المطلوب، قد تتطلب بعض الوصفات على وجه التحديد الجوز المنقوع لتحقيق المذاق والملمس المرغوب فيه.

-التركيب الغذائي للجوز

الجوز عبارة عن مكسرات كثيفة المغذيات تشتهر بمحتواها الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يدعم صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، يعد الجوز مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي والألياف والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والنحاس. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول، والتي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والحماية من الأمراض المزمنة، إن دمج الجوز في نظام غذائي متوازن قد يعزز وظائف المخ، ويساعد في إدارة الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعله إضافة قيمة لنمط الأكل الصحي.

متى يتناول الجوز؟

تناول الجوز في أي وقت من اليوم يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة. ومع ذلك، فإن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات أو إضافتها إلى وجبة الإفطار أو السلطات أو الحلويات يمكن أن يساعد في تنظيم الشهية وتعزيز الشبع بسبب محتواها من البروتين والألياف والدهون الصحية. تناول الجوز قبل النوم قد يساعد أيضًا على تحسين نوعية النوم، لأنه يحتوي على الميلاتونين والمواد المغذية الأخرى التي تساعد على الاسترخاء. في النهاية، دمج الجوز في نظامك الغذائي باستمرار وباعتدال يمكن أن يساهم في الصحة العامة والرفاهية. قم بتجربة أوقات مختلفة ومجموعات الوجبات للعثور على ما يناسب تفضيلاتك وأسلوب حياتك.



كيفية إضافة الجوز إلى النظام الغذائي؟

يعد دمج الجوز في نظامك الغذائي أمرًا بسيطًا ومتعدد الاستخدامات. أضف الجوز المفروم إلى دقيق الشوفان أو الزبادي أو الحبوب للحصول على وجبة إفطار مغذية، أضفها إلى السلطات للحصول على ملمس مقرمش وبروتين إضافي، امزج الجوز في العصائر أو استخدمه كطبقة علوية للفطائر أو الفطائر، قم بإعداد ألواح الجرانولا محلية الصنع أو لقيمات الطاقة مع الجوز كخيار وجبة خفيفة مغذية، قم بدمج الجوز في المخبوزات مثل الكعك أو الخبز أو البسكويت للحصول على نكهة لذيذة، رشيها فوق الخضار المشوية أو استخدميها كقشرة لأطباق السمك أو الدجاج، قم بتجربة وصفات مختلفة للاستمتاع بالفوائد الصحية للجوز اللذيذة.

المصدر: timesofindia.

