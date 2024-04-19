خالد منتصر: جماعة الإخوان تضع من يختلف معها على قائمة الاغتيالات

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي أنه تم تهديده من قبل بالاغتيال وبالأخص في فترة تولي جماعة الإخوان الأرهابية الحكم فى مصر، معقبا"حال الاختلاف مع هذه الجماعة يتم وضعك على قائمة التكفيريين والاغتيالات".

أوضح خالد منتصر، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن أزمته الحقيقية في غياب العقل والفكر داخل المجتمع، وأن فرج فودة الأقرب له.

وأكد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي رفضه فكرة الاغتيال المعنوي، معقبا:" إيذاء الآخر نفسيا أحد المحرمات لدى".



المثقف

وأشار الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، إلى أنه ينزعج من اتهامه بالكفر والإلحاد، ويجب ألا يتحول المثقف أبدا إلى رد فعل.