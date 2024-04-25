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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

السم في الكوليسترول والسكر| الوجبات السريعة تهدد ذاكرة الشباب.. دراسة أمريكية تحذر

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تُعد الوجبات السريعة من أكثر أنواع الطعام شيوعًا في حياة المراهقين، حيث يفضلون غالبًا ما يُقدم في هذه الوجبات التي تكون غنية بالدهون والسكر. 

إلا أن دراسة حديثة أجريت بواسطة باحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا أظهرت آثارًا سلبية جديدة على صحة المراهقين، تتعلق بتناول الوجبات السريعة.
 

تأثير الوجبات السريعة على المراهقين

وأُجريت دراسة شاملة على مجموعة من الفئران حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى تم إطعامها بنظام غذائي غني بالدهون والسكر، بينما تناولت الفئران الثانية نظامًا غذائيًا صحيًا. 

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت النظام الغذائي الغني بالدهون والسكر أبدت تدهورًا في ذاكرتها وضعفًا في أدائها في اختبارات الذاكرة المعملية.

الأسباب وراء تأثير الوجبات السريعة

وتُعد الدهون والسكر من مكونات الوجبات السريعة تلك التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والذاكرة. 

فالدهون الزائدة قد تؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق الدم إلى المخ وبالتالي على وظيفته. 

بينما السكر الزائد يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في توازن السكر في الدم مما يؤثر على وظيفة الأعصاب والدماغ.
 

استنتاجات الدراسة والتحذيرات

وتحذر الدراسة من الآثار الطويلة الأمد لتناول الوجبات السريعة على المراهقين، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تدهور طويل الأمد في الذاكرة والوظائف العقلية. 

وبناءً عليه، ينبغي على المراهقين تقليل استهلاكهم للأطعمة الغنية بالدهون والسكر والانتقال إلى نظام غذائي أكثر صحة.

تأثير الانتقال إلى نظام غذائي صحي

وللأسف، قد لا يكون التحول إلى نظام غذائي صحي كافيًا بعد الإعتياد على تناول الوجبات السريعة. 

فالتأثيرات الضارة للدهون والسكر قد تستمر لفترة طويلة على المخ والجسم، مما يستلزم الحرص على تغيير العادات الغذائية في وقت مبكر.
 

أهمية الدراسات العلمية لصحة المراهقين

وتُظهر هذه الدراسات العلمية على أهمية العناية بصحة المراهقين وتوعيتهم حول تأثيرات تناول الأطعمة غير الصحية على جسمهم وعقلهم. 

فالفهم الكامل للآثار السلبية المحتملة يمكن أن يشجع على اتخاذ خطوات لتحسين النظام الغذائي.

وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يجب على الأفراد خاصة المراهقين الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة بشكل مفرط والتحول إلى نظام غذائي صحي يحتوي على مكونات غذائية متوازنة. 

وهذه الخطوة قد تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة بشكل عام.

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