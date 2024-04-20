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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر .. اجراءات صارمة لمالكى المركبات المتروكة بالشوارع

صدى البلد

أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

 

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

نصت تعديلات  قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا، على أن تؤول ملكيه السيارات المتروكة والمتهالكة  للدولة بعد 60 يوما لو لم يطلبها المالك بعد أعلانه برفعها .

اجراءات صارمة التراخيص الخدمات الإلكترونية اللوحات المعدنية تجديد التراخيص المواعيد القانونية المركبات المتروكة

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