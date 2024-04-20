تعليق مثير من خالد الغندور قبل مبارايات الأهلي والزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الأهلي امام مازيمبي و الزمالك أمام دريمز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغندور:"كل التوفيق للأهلي امام مازيمبي و الزمالك أمام دريمز و نراهم في المباراة النهائية ان شاء الله".

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"أنا مع الردع عند الخطأ و تطبيق اللائحة من أجل إنجاح المسابقة بس هي اللائحة بتقول اللي بيخبي الكورة ٢٠ ثانية ٤ماتشات ايقاف و اللي يضرب المنافس بدون كرة ويسب الدين بعد انتهاء اللقاء ماتشين مجرد سؤال و عايز الرد من اللائحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطالإفريقيا، حيث يطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مدينة لوبومباشي على الملعبالخاص بنادي مازيمبي، المجهز بالنجيل الصناعي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ستكون المباراة منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

بالنسبة لمباراة الإياب، تُقام يوم الجمعة الموافق 26 أبريل على ستاد القاهرة، ويتطلع الأهلي إلى حضور جماهيريكبير لدعم الفريق في طريقه نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.