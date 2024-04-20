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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

نصائح لتحسين التركيز
نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة عدم التركيز وبالأخص فى مجال العمل،لذلك نقدم بعض النصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

قم بتنظيم وترتيب المهام: قم بتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة ومحددة وقم بتحديد أولوياتها، قم بإنشاء جدول أعمال يساعدك على ترتيب المهام وتنظيمها بشكل منطقي، عندما تكون لديك خطة واضحة للعمل، يصبح من الأسهل التركيز والانتباه لإنجاز المهام.

قم بإنشاء بيئة عمل مناسبة: قم بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الانشغالات التي تساعدك على التركيز، قم بتنظيم مساحتك وتجهيزها بالأدوات والمواد اللازمة للعمل، قد تحتاج أيضًا إلى تعديل الإضاءة وضبط درجة الصوت لتوفير بيئة ملائمة للتركيز.

قم بتخصيص وقت محدد لكل مهمة: قم بتخصيص فترات زمنية محددة لكل مهمة تقوم بها، قم بالتركيز على المهمة الحالية دون التشتت أو التفكير في المهام الأخرى المعلقة، إذا كانت المهمة تستغرق وقتًا طويلاً، فيمكنك تقسيمها إلى فترات زمنية أقصر مع فترات راحة قصيرة بينها.

قم بممارسة التنفس العميق: عندما تشعر بعدم التركيز، قم بتنفس عميق وتركيز انتباهك على التنفس لبضع دقائق، التنفس العميق يساعد على تهدئة العقل وتحسين التركيز والانتباه.

قم بتقليل التشتت الرقمي: قم بتقليل التشتت الناتج عن الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، قم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية على هاتفك وتخصيص وقت محدد للتحقق من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حدد فترات زمنية محددة للتفاعل معها بدلاً من التحقق منها بشكل مستمر طوال اليوم.

قم بتجنب التعب الزائد: يمكن أن يؤثر التعب وقلة النوم على التركيز والانتباه، حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد لتجدد طاقتك وتحسين تركيزك، كما ينصح بممارسة التمارين البدنية بانتظام والتغذية الصحية للحفاظ على الطاقة والتركيز.

قم بتقديم تحفيز لنفسك: حاول تحفيز نفسك عن طريق تحديد أهداف ومكافآت صغيرة لإنجاز المهام بنجاح، قد يشمل ذلك منح نفسك استراحة قصيرة بعد إكمال مهمة معينة أو مكافأة نفسية مثل مشاهدة حلقة من مسلسلك المفضل بعد الانتهاء من يوم عمل منتج.

قم بالتخطيط لفترات استراحة: لا تقم بالعمل بشكل متواصل لفترات طويلة بدون استراحة، قم بتخصيص فترات استراحة قصيرة بين المهام للتراخي قليلاً واستعادة الطاقة، يمكن أن تشمل هذه الاستراحات التمدد أو القيام بتمارين التنفس أو القراءة لبضع دقائق.

قم بتنظيم أولوياتك: حدد المهام الأكثر أهمية وأولوية وانجزها في البداية، بتحقيق التقدم في المهام الرئيسية، ستشعر بالإنجاز وستكون أكثر قدرة على التركيز على المهام المتبقية.

استخدم تقنيات إدارة الوقت: هناك العديد من تقنيات إدارة الوقت التي يمكن أن تساعدك في زيادة التركيز والانتباه، مثل تقنية Pomodoro والتي تتضمن العمل لمدة 25 دقيقة متواصلة ثم استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق، وتكرار العملية عدة مرات، يمكنك تجربة هذه التقنيات ومعرفة ما يناسبك أكثر.

هذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تحسين التركيز والانتباه في العمل، قم بتجربة ما يناسبك واكتشف الطرق التي تعمل بشكل أفضل لك.

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