أطعمة ممنوعة لمرضى القلب .. احذر لا تضعها فى فمك

عند تحضير مائدة الطعام لمرضى القلب، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أو تقليل استهلاكها بشكل كبير. إليك أربعة أشياء يجب تجنبها أثناء تحضير الطعام لمرضي القلب كشف عنها موقع إكسبريس:

أطعمة ممنوعة لمرضى القلب

الأطعمة الدهنية: يجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية مثل اللحوم الدهنية، والأطعمة المقلية بشكل كبير. يمكن استبدالها باللحوم النيئة أو المشوية قليلة الدهون، وتجنب استخدام الزيوت الدهنية الثقيلة في الطهي.

الأطعمة الغنية بالصوديوم: ينصح بتجنب الأطعمة المملحة بشكل كبير، حيث يؤدي الاستهلاك الزائد للصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم، تجنب الأطعمة المعلبة والأطعمة الجاهزة التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، واستخدم التوابل الطبيعية والأعشاب العطرية لتحسين نكهة الطعام.

الأطعمة الغنية بالسكر: يجب تجنب الأطعمة الغنية بالسكر المكرر مثل الحلويات والمشروبات الغازية السكرية، يُفضل تناول الفواكه الطازجة كبديل صحي ومنعش.

الأطعمة الغنية بالكوليسترول: ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل البيض الكامل والأطعمة الدهنية الأخرى، يمكن استخدام بديل البياض فقط أو استخدام بديلات البيض المنخفضة الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكد من تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه، وتناول الأطعمة المليئة بالألياف والبروتين الصحي، كما ينبغي شرب كمية كافية من الماء وتجنب السوائل الغازية السكرية.

مهم جداً استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية المتخصص في حالة وجود أي احتياجات خاصة أو قيود غذائية للمريض.