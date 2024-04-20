فنادق عالمية.. مصر تتلقى 7 عروض دولية لاستغلال مقار الوزارات بوسط البلد

تلقت مصر عروضاً من 7 سلاسل عالمية لاستغلال المقار القديمة لوزاراتها، في الوقت الذي تقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد، في لقاء مع قناة "الشرق" الاقتصادية السعودية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن.



وقالت هالة السعيد لقناة "الشرق" الاقتصادية السعودية إن الحكومة لديها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد"، التي تضم الوزارات القديمة، مشيرة إلى تلقيها بالفعل 7 عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال هذه المقار.



وستظل هذه المباني مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم، بحسب تصريحات السعيد.



وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر".