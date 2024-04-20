بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

انخفاض ملحوظ تشهده أسعار الدواجن اليوم السبت 20-4-2024 في الأسواق وبورصة الدواجن، وذلك بعدما شهدت الأسواق استقرار فى توافر الأعلاف أمام المربيين ، فضلا عن قلة الإقبال على الشراء ، مع توجيهات الحكومة المستمرة بخفض الأسعار .

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 75 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها .

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و 80 جنيها.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 160 ل 165 جنيهًا .

• سعر كرتونة البيض الأبيض 165 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.

ومن جانبه ، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر كرتونة البيض وصل اليوم لأكثر من ١٧٠جنيها ونحتاج إلى منظومة واضحة للعرض والطلب

ولفت "السيد" خلال تصريحات تليفزيونية، إلي أن قطاع الأمهات بصناعة الدواجن به خلل وعجز كبير جدًّا يصل إلى 70% وقطاع البياض بنسبة 52%، وهذا ما يؤثر في ارتفاع أسعار البيض.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض وصل إلى أكثر من 170 جنيهًا للمستهلك بينما في المزرعة 152 جنيهًا ونحتاج إلى منظومة واضحة للعرض والبيع .

وحذر من بعض منتجى الدواجن حيث أنهم يستغلون الأوضاع الحالية بتقليل الانتاج وبالتالى انخفاض المعروض فى الأسواق.

انخفاض الأسعار

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، حدوث انخفاض فى أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة دون أنخفاض اسعار البيض.