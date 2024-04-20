تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20- 4-2024، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع وجود فرصة للرياح المثيرة للأتربة والرمال.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 18

شرم الشيخ 23 – 21

الإسكندرية 24 – 15

مطروح 22 – 15

بورسعد 26 - 17

حلايب 29 - 22

أسوان 36 - 21