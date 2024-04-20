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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكاميرات كشفته.. حبس عاطل لقيامه بسرقة صيدلية في القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بعد غلقها.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية تلقت صورا عبر "فيس بوك" بقيام شخص بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

كلف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، بكشف غموض الواقعة، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد شخصية المتهم، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليه.

وبمواجهته، اعترف بالاستيلاء على مبلغ مالى من الصيدلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا لشخص يقوم بالاستيلاء على مبلغ مالى من داخل صيدلية عن طريق المغافلة.

القليوبية جهات التحقيق مدير مباحث القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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