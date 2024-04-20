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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع استمرار الجهود المبذولة من محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة

منظومة المخلفات بالدقهلية
منظومة المخلفات بالدقهلية

تابعت وزارة التنمية المحلية استمرار الجهود المبذولة من محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، ودعم منظومة النظافة  بتزويدها في جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد،  وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تنفيذا لتكليفات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية  بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة، هذا وقد اوضح"مختار"انه تم رفع 570طن قمامه و 300طن اتربه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وقد أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية محافظة الدقهلية منظومة النظافة

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