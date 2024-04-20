الفنانة رفا الخطيب عن مسلسل الحشاشين: فرصة كبيرة وهتضيفلي

كشفت الفنانة السورية رفا الخطيب عن سر اختيارها في مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، قائلة إنه تم ترشيحها من خلال مكتب توزيع الأدوار، حيث تم الاتصال بها بعد شهرين من تجربة الأداء وحصلت على الدور.

“فرصة قيمة وهتضيفلي”

وأضافت “الخطيب”، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنها بعد أن حصلت على الدور بدأت في العمل على الشخصية، معقبة أن الدور لم يكن له مساحة كبيرة في المسلسل ولكنها فرصة كبيرة للعمل مع الدكتور بيتر ميمي والفنان فتحي عبد الوهاب.



وتابعت الفنانة السورية رفا الخطيب أنها لم تهتم بحجم الشخصية على قدر اهتمامها بحجم الفرصة التي حصلت عليها، متابعة: “فرصة قيمة وهتضيفلي”.