8 نصائح وقائية تهمك للتعامل مع حر الصيف.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية روشتة وقائية لأصحاب الأمراض المزمنة للتعامل مع فصل الصيف، قائلة إن عدم تناول كميات مناسبة من المياه قد يسبب العديد من المشاكل، موضحة أن دخول الجسم في حالة جفاف يؤدي إلى الإصابة بتورم القدمين والطفح الجلدي وارتفاع ضغط الدم.

شرب المياه رقم واحد

وأضافت “صفوت” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”،اليوم السبت، أن وجود المياه يعتبر رقم واحد بالإضافة إلى تجنب التعرض لدرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة وتجنب أيضًا القيام بمجهود بدني عالي في أماكن مفتوحة وإذا تحتم الأمر وتواجد الشخص في هذه الأماكن يجب وضع الكريمات الوقائية و ارتداء غطاء للرأس وشرب الكثير من المياه.



وتابعت دكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية أنة يجب تجنب ممارسة الرياضة في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة عالية وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والجلوس في أماكن جيدة التهوية.