كيفية اكتشاف زيف الصور والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي.. خبير يوضح

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح طفرة كبيرة في الوقت الحالي، فمن خلاله يمكن توليد صور كاملة وتشبه الحقيقية، حيث تصل نسبة الدقة في بعض الأحيان لـ 97%.



اكتشاف زيف الصور والفيديوهات

وأضاف “السخاوي”ن خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه بالرغم من هذه الدقة العالية إلا أن مازال الذكاء الاصطناعي يقع في أخطاء يمكن ملاحظتها.



وأوضح المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي أنه يمكن اكتشاف زيف الصور والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي عن طريق ما يسمى بالبيانات التوصفية وهي توجد في كل صورة ومن خلال يمكن معرفة إذا كانت الصورة تم التقاطها عن طريق كاميرا أم تم تحريرها عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي.