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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. إغلاق 10 منشآت والتحفظ على 220 حالة إشغال شرقي الإسكندرية

حملات إزالة مكبرة
حملات إزالة مكبرة شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إنه استجابة لشكاوى المواطنين قامت إدارتي إشغال الطريق ورخص المحلات بالحي بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت الحملة شارع مصطفى كامل بدءا من ونجت ولافيزون وفتحيه بهيج بمنطقة فلمنج ، ولوران طريق الحرية ، وشارع جميل بوحريد بالسيوف.

وأوضح أنه تم غلق وتشميع ١٠ منشآت والتحفظ على ٢٢٠ حالة إشغال متنوع ، وتحصيل غرامات فورية ٤٥ ألف جنيه، وفتح الطريق أمام المرور والمارة.

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 وأكد حبيب، أنه لن يسمح بأي تهاون أو وجود مخالفات أو تعدي على الطريق العام بنطاق الحي ، مشددا على كافة الإدارات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الشوارع والاستجابة لشكاوى المواطنين وشن حملات مفاجئة على مدار اليوم بأماكن متفرقة بالحي ، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

على الصعيد ذاته، تم التشديد على المقاهي والباعة الجائلين والمحال المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات المضاعفة عليهم.

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