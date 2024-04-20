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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. نادي السينما المستقلة يعرض 3 أفلام تسجيلية بمركز إبداع الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، اليوم /السبت/، حفلا لنادي السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.


ويتضمن برنامج الحفل عرض 3 أفلام تسجيلية هي "حالة طارئة" إخراج عبدالله عادل، "ويا ولدي" إخراج عبدالله عادل، و"سارة" إخراج عبدالله عادل.


ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي؛ لمناقشة الأفلام مع صناعها.


تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري، وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.
 

مركز الحرية للإبداع الاسكندرية السينما

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