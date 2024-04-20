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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 72 يوما

صدى البلد

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 799.4 ألف نسمة، بورسعيد 796 ألف نسمة، مطروح 562.3 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 408.1 ألف نسمة، الوادي الجديد 269.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 116.6 ألف نسمة

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الساعة السكانية السكان سكان مصر

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