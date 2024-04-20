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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

دعاء عبدالهادي: العالم لديه ثقة في الاقتصاد المصري ويدرك الفرص الواعدة المنتظرة

صدى البلد

تنطلق يوم 28 ابريل الجاري فعاليات النسخة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي للبنية التحتية وتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف " وتريكس اكسبو " بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية عارضة من أكثر من 24 دولة أجنبية ويستمر لمدة 3 أيام .

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي للمعرض، إن معرض وتريكس يعد من أهم المعرض الصناعية بمصر و أفريقيا و منطقة الشرق الأوسط حيث يعد المنصة المنصة الأساسية لعرض أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة للشركات المصرية و العالمية المتخصصة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بهدف تعميق الصناعة المحلية ونقل الخبرات الدولية و لعل من ابرز أهداف المعرض هذا العام أيضا التوسع في خلق شراكات جديدة بين شركات مصرية واجنبية في مجال تصنيع معدات وتكنولوجيا تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في مصر لتدبير احتياجات السوق المصري وكذلك تحقيق وفرة للتصدير الي الأسواق العربية والأفريقية المجاورة.

و أكدت د. دعاء عبد الهادي أن ما يتم من مشروعات قومية على أرض مصر حاليا جعل الطلب على المشاركة في معرض وتركس يتزايد من عام لعام لتصل مساحة المعرض هذا العام الى اكثر من 20 ألف متر مربع في هذه الدورة المتميزة من المعرض.

و أوضحت  أن معرض وتريكس يستكمل هذا العام جني ثمار  من نجاحات وثمار الجهود المبذولة لفريق المعرض بالعام الماضي حيث يقوم بمساعدة الشركات بتوفير فرص جديدة للشراكات بين مصنعين مصريين واجانب وفتح أسواق تصدير للمنتجات المصرية الى مختلف دول العالم .

ونوهت المدير التنفيذي لمعرض وتريكس الي تنوع الشركات العارضة و المعروضات هذا العام ما بين شركات محلية و اخري دولية و عربية و افريقية .


و ذكرت أنه يوجد بالمعرض هذا العام أكثر من 40 شركة صينية و 20 شركة تركية ولدينا عدد من الشركات الدولية من العديد من البلدان الاخري ك إيطاليا - المانيا - امريكا - الهند -النمسا- الهند - الصين- الدنمارك-تركيا- المجر-و غيرها 
والجديد هذا العام مشاركة عدد متميز من الشركات العربية من السعودية و الإمارات والبحرين وغيرها أما عدد الشركات المصرية العارضة يزيد عن 200 شركة هذا العام .

وعن أبرز القطاعات الصناعية المشاركة بهذا المعرض وعدد الزوار المحتملين قالت الدكتورة دعاء عبد الهادي أنه الدورة السابقة زار المعرض أكثر من 30 ألف زائر ومشتري مصري واجنبي وعربي ومن العديد من الدول الأفريقية ونستهدف هذا العام الوصول إلى 40 ألف زائر من كل دول العالم

أما القطاعات الصناعية المشاركة بالمعرض هذا العام فهي معدات و مكونات محطات المياه والصرف و التحلية كمعدات كهروميكانيكية و أجراء المحطات و معالجة مياه الصرف بأنواعه سواء صحي أو صناعي أو زراعي و كذلك يشارك قطاع تكنولوجيا حلول المياه للأغراض الصناعية المختلفة ومعدات استخراج المياه من باطن الأرض ومعالجة الملوحة ونظم وحلول مكافحة الحريق و شبكات ومحابس ومضخات وحنفيات الحريق ومواسير ومحابس وطلمبات وسيارات نقل وشفط و كسح المياه ومعدات وانظمة الري والري المحوري وفلاتر المياه الصناعية والمنزلية و استشارت ومقاولات انشاء وتجهيز المحطات .

وتستثمر الشركات العارضة معرض وتريكس كحدث دولي هام تطلق فيه أحدث منتجاتها و تقدم من خلاله عروض و تخفيضات هائلة بالمعرض و يقام الحدث علي مدار ثلاثة ايام من ٢٨-٣٠ أبريل بمركز مصر للمعارض الدولية.

احتياجات السوق أقتصاد المصري التكنولوجيا التكنولوجيا المتطورة الصناعي العارض لبنية التحتية

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