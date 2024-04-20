ضبط شخصين ينقبان عن الآثار داخل عقار بدار السلام

ضبط رجال الأمن شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة ، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تم إستهداف العقار ، وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.