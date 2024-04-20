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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار داخل عقار بدار السلام

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال الأمن شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة ، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تم إستهداف العقار ، وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التنقيب عن الاثار الحفر والتنقيب عن الآثار القاهرة شرطة دار السلام ضبط شخصين قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة

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