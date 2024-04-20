وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وشدد غراب على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وقال محافظ الشرقية إن وحدتي تكافؤ الفرص بمركز فاقوس والوحدة المحلية بالتلين قامتا بتنفيذ 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات، تناولت “التغيرات المناخية - العاقبة للمتقين – ماذا بعد رمضان”.

من جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالتلين التابعة لمركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن التغيرات المناخية، تناولت ترشيد الاستهلاك، وكيفية الوقاية من حساسية الزهور، وكيف يتجنب مريض الجيوب الأنفية مشاكل التغيرات الجوية من تفاوت في درجات الحرارة وانتشار الأتربة، وذلك بمقر الوحدة المحلية بالتلين بالتعاون مع جهاز شئون البيئة.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين دينيتين، الأولى بعنوان "العاقبة للمتقين" تناولت أهمية الصبر على البلاء لأن لكل عاقبة جزاء في الدنيا والآخرة.

والندوة الثانية بعنوان "ماذا بعد رمضان" تناولت أهمية صيام ستة أيام من شهر شوال سنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقضاء ما فات من صيام، والكفارات عن الصيام، والاستمرار في الطاعة والمداومة على العبادة وذلك بمقر المدينة "واحة أمان" بفاقوس وبالتنسيق مع وحدة السكان برئاسة المركز ومديرية الأوقاف.