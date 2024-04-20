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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات مخلة .. إحالة عامل هدد مدير ماركت شهير للجنايات| خاص

فكري الهواري - أرشيفية
فكري الهواري - أرشيفية

أحال المستشار  عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية متهم  بتهديد مدير العلاقات العامة بسلسلة ماركت شهيرة( ه. 1) ورئيس نادي شهير (الشيخ زايد) بفيديوهات مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة إلى محكمة الجنايات لاتهامه

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه  كتابةً بافشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفه بأن أرسل له رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس اب مهدداً إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغاً نقدياً قدره مائتان وخمسون ألف جنيهاً 

كما حصل من المجني عليه سالف الذكر على مبالغ مالية قدرها مائة وعشرون ألف جنيهاً بطريق تهديده بنشر مقاطع مصوره له في اوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة، وأنشأ واستخدم حساباً خاصاً بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات

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