تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل لقاء اليوم بدوري أبطال أفريقيا

التقى الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في 4 مباريات سابقة قبل لقاء اليوم 20 أبريل 2024، في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر لقاءً، وتعادل في لقاء آخر.

تفاصيل المواجهات السابقة:

2010:

الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا: فاز الأهلي 2-1 في القاهرة، وتعادل 1-1 في لوبومباشي. تأهل الأهلي للمباراة النهائية.

2015:

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا: فاز مازيمبي 2-1 في لوبومباشي، وتعادل 1-1 في القاهرة.

إحصائيات المواجهات:

سجل الأهلي 3 أهداف في شباك مازيمبي.

استقبل الأهلي 3 أهداف من مازيمبي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، عصر اليوم السبت، 20 من شهر أبريل، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وذلك على أرضية استاد «تي بي مازيمبي» في الكونغو.