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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نوع من الزيوت يحميك من أمراض مزمنة.. احرص على تناول ملعقة ونصف يوميا

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لتناول ملعقة من زيت الزيتون

تتعدد استخدامات زيت الزيتون الصحية والجمالية.. وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون إسبانيون، أن تناول ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون يوميا تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

فوائد غير متوقعة لتناول ملعقة من زيت الزيتون

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لها فوائد عظيمة، وهي جزء أساسي من النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط .

 

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 ونصح الدكتور مايكل موسلي، خبير النظام الغذائي والرفاهية،  بتناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا للحصول على الفوائد العظيمة، وذلك ةفقا لما نشر في صحيفة إكسبريس البريطانية.

 

وأضاف موسلي، أن تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يعالج الالتهاب ويخفض ضغط الدم ويعزز الذاكرة، ويحميك من الخرف الذي يصيب العقل.

 

وأوضح موسلي، أن الفوائد الصحية من تناول زيت الزيتون تأتي من حقيقة أنها غنية بشكل خاص بالبوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات؛ حيث إنه غني بحمض الأوليك، والذى يقلل من الالتهاب ويحسن الذاكرة ويخفض ضغط الدم".

 

فوائد غير متوقعة لتناول ملعقة من زيت الزيتون

 

وأعتمدت نتائج الدراسة، على متابعة بيانات أكثر من 12000 مشارك على مدى 10 سنوات، ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصف.

 

ووجد الباحثون، أن زيت الزيتون يعمل على تحسين الاتصال في بعض أجزاء الدماغ، يعد الالتهاب أحد أكبر المشكلات التي يواجهها الجسم حيث يؤدي إلى آلام المفاصل وربما يسبب مرض السكري والاكتئاب، تخفف أيضًا من الالتهاب المزمن المرتبط بالخرف والسرطان.

 

وجدت دراسة حديثة أجربت مؤخرا، أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون يخفض مستويات الإنترلوكين 6 والبروتين التفاعلي C، وهما من علامات الالتهاب.

زيت الزيتون امراض القلب استخدامات زيت الزيتون الوفاة ضغط الدم الذاكرة

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