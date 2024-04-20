حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان اليوم السبت أنه استهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب.

وقال الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:10 من ظهر يوم السبت 20-4-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشر"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة في شمال إسرائيل للمرة الرابعة، محذرة من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار، في وقت سابق من اليوم السبت.

استهدف حزب الله عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالجليل الأعلى بالأسلحة الصاروخية.

يذكر أنه منذ الثامن من أكتوبر الماضي اندلعت الاشتباكات بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.