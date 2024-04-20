طارق الشناوى: شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة جيدان.. وعلى ربيع لابد أن يعيد حساباته

كشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى 4 أفلام التى عرضت فى موسم عيد الفطر والتى حققت إيرادات إيجابية حتى الآن وهم "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

وقال طارق الشناوى فى تصريح لصدى البلد : أرى أن موسم عيد الفطر جيد الصنع وهناك تنوع كبير فى الأفلام المعروضة رغم قلة عددها وأرى أن فيلم شقو على يقدم شكل جديد لعمرو يوسف والأداء التمثيلى لجميع الأبطال مختلف خاصة عمرو يوسف ويسرا.

وأضاف طارق الشناوى : سعيد أيضا بالنجاح الذى حققه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة الذى يقوم ببطولته هشام ماجد وهنا الزاهد حيث حقق إيرادات جيدة وفى نفس الوقت حقق نجاح على المستوى الفنى وهما ثنائي ناجح.

وأوضح طارق الشناوى : الفيلم الثالث "عالماشى" متواضع فنيا وأرى أن لابد من على ربيع أن يعيد حساباته مجددا وان يتأنى فى اختيارته الفنية.

وأخير علق طارق الشناوى على الفيلم الرابع أسود ملون قائلا : الفيلم متواضع فنيا وحتى على مستوى الأداء التمثيلى لم يقدم جديدا.

وفيلم شقو تدور قصة الفيلم حول إسماعيل (عمرو يوسف) الذي يعيش حياة مزدوجة، إحداها اعتيادية تجمع بينه وبين دينا الشربيني، وأخرى إجرامية يتخلى فيها عن اسمه ويتحول إلى "شِقو"، ويقع خلال الأحداث في العديد من المشكلات.