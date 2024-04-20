عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طارق الشناوى: شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة جيدان.. وعلى ربيع لابد أن يعيد حساباته

طارق الشناوى
طارق الشناوى

كشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى 4 أفلام التى عرضت فى موسم عيد الفطر والتى حققت إيرادات إيجابية حتى الآن وهم "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

وقال طارق الشناوى فى تصريح لصدى البلد : أرى أن موسم عيد الفطر جيد الصنع وهناك تنوع كبير فى الأفلام المعروضة رغم قلة عددها وأرى أن فيلم شقو على يقدم شكل جديد لعمرو يوسف والأداء التمثيلى لجميع الأبطال مختلف خاصة عمرو يوسف ويسرا.

وأضاف طارق الشناوى : سعيد أيضا بالنجاح الذى حققه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة الذى يقوم ببطولته هشام ماجد وهنا الزاهد حيث حقق إيرادات جيدة وفى نفس الوقت حقق نجاح على المستوى الفنى وهما ثنائي ناجح.

وأوضح طارق الشناوى : الفيلم الثالث "عالماشى" متواضع فنيا وأرى أن لابد من على ربيع أن يعيد حساباته مجددا وان يتأنى فى اختيارته الفنية.

وأخير علق طارق الشناوى على الفيلم الرابع أسود ملون قائلا : الفيلم متواضع فنيا وحتى على مستوى الأداء التمثيلى لم يقدم جديدا.

وفيلم شقو تدور قصة الفيلم حول إسماعيل (عمرو يوسف) الذي يعيش حياة مزدوجة، إحداها اعتيادية تجمع بينه وبين دينا الشربيني، وأخرى إجرامية يتخلى فيها عن اسمه ويتحول إلى "شِقو"، ويقع خلال الأحداث في العديد من المشكلات.

الناقد طارق الشناوى هشام ماجد هنا الزاهد دينا الشربيني طارق الشناوى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عمرو يوسف عالماشى فاصل من اللحظات اللذيذة علي ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

مجانا.. شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بهذه الطريقة

موضوعات متعلقة

فقد أشقاءه الأربعة.. قصة حزينة في حياة صلاح السعدني

تبدأ من 140 يورو.. أسعار تذاكر حفل أصالة ونجوى كرم في ألمانيا

النجمة العالمية دوا ليبا تصدر أغنية جديدة من ألبومها المقبل

تصل لـ2500 درهم إماراتي.. أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي

ماهر زين يشعل حماس الجمهور فى حفل ساقية الصاوى بجامعة النيل

ذكراه.. إبراهيم يسري رفض حكم الإخوان وتوفي في عيد ميلاده

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف وهشام ماجد يصدمان على ربيع وبيومى فؤاد

توأم روح بابا.. سماح أبو بكر عزت تعلق على دفن صلاح السعدني بجوار والدها

ترشيحاتنا

صفقة الموسم.. ريال مدريد يرصد 200 مليون يورو لضم هذا اللاعب

30 دقيقة.. فرص ضائعة بالجملة من الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

أكثر من 500 ألف شقة.. الإسكان تزف بشرى سارة لمحدودي الدخل

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

النشرة الدينية.. فضل صيام الست من شوال.. دار الإفتاء تحتفي بذكرى ميلاد النبي.. وهدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

أمامنا مرحلة جديدة صعبة.. الرئيس الفلسطيني: سنعيد النظر في العلاقات مع أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر إطلاق هتلر على نفسه الـ"فوهرر".. ما معنى الاسم؟

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

ماذا يحدث عند غسل الوجه بـ ماء جوز الهند.. مفاجأة صادمة

نوع من الزيوت يحميك من أمراض مزمنة.. احرص على تناول ملعقة ونصف يوميا

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ