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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسابقة لأفلام الأطفال لأول مرة بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الباحثة التونسية
الباحثة التونسية نورس الرويسي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تنظيم مسابقة لأفلام الأطفال لأول مرة في دورته الأربعين التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

واختارت إدارة المهرجان الباحثة التونسية نورس الرويسي، مديرا للمسابقة، حيث تعد نورس الرويسي: باحثة دكتوراه بجامعة هيلدسهايم بألمانيا، ومدربة ثقافية، ومديرة ثقافية، ومبرمجة سينمائية، خريجة معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج. 

بدأت علاقتها بالسينما من خلال نشاطها في الجامعة التونسية لنوادي السينما، حيث بدأت كعضو في هيئة نادي سينما تونس، ثم تقدمت إلى منصب مديرة إدارية ومالية وكمديرة تنفيذية للجامعة. 

شاركت في تنظيم وبرمجة العديد من المهرجانات السينمائية في تونس، حيث شغلت منصب رئيسة قسم الأفلام والبرمجة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان منارات لعدة دورات متتالية منذ عام 2015، بما في ذلك مهرجان أيام قرطاج السينمائية في عام 2023.

نشطت نورس كمدربة حول السياسات الثقافية وتنظيم المهرجانات السينمائية في مناسبات تونسية، عربية، وأفريقية، مثل الملتقى السمعي البصري بالكاميرون. عملت في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وكذلك في مجال التراث الثقافي كمشرفة على مختبر الصناعات الإبداعية وكمديرة برنامج ورشة سينما الواقع الافتراضي بمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. 

حاليًا، تعمل كمديرة للبرمجة في مهرجان الفيلم العربي في زيوريخ.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت نورس الرويسي كعضوة في لجان تحكيم مسابقات الأفلام بمهرجانات سينمائية عربية وأفريقية. 

خلال مسيرتها المهنية، تلقت العديد من الورشات في مجال الإدارة الثقافية مع مؤسسة المورد الثقافي، بالإضافة إلى تكوينها في مجال إدارة المهرجانات مع مؤسسة أكاديمية المهرجانات ببروكسل وإدارة قاعات السينما والمهرجانات السينمائية مع الاتحاد الدولي للسينما الفنية والتجريبية. 

حازت على درجة الماجستير في السياسات الثقافية والإدارة الثقافية من جامعة الحسن الثاني في المغرب وجامعة هيلديسهايم في ألمانيا بالتعاون مع كرسي اليونسكو للسياسات الثقافية للفنون في التنمية. 

وأخيرًا، حصلت على درجة الماجستير في "التراث العالمي ومشاريع الثقافة للتنمية" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة تورينو وجامعة العلوم التطبيقية في تورينو.

جدير بالذكر أن المسابقة تقرر تخصيصها لأفلام الأطفال في دول البحر المتوسط وتعرض أفلامها في دور العرض ومدارس الإسكندرية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والشباب والمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة.

إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الإسكندرية السينمائي الأمير أباظة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة الناقد السينمائي الأمير أباظة مهرجان الإسكندرية السينمائي

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