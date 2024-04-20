ألف بنت ألف حلم.. مشروع قومي للفتيات في كرة القدم بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، المشروع القومي "ألف بنت.. ألف حلم" في خماسي كرة القدم للفتيات.



وأوضح بهاء الدين شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، أن المشروع جرى تنفيذه بمقر مركز شباب قرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات، ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان بصورة مستمرة، حيث يجري التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشروع يقام لـ 5 مراكز على مستوى قطاعات المحافظة، ويستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، ويهدف من وراء ذلك، تشجيعهن على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة، ويجري توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.